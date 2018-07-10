Федерация футбола Украины компенсирует Огнену Вукоевичу штраф, наложенный ФИФА. Член хорватской делегации должен заплатить за свою русофобскую выходку.

Федерация футбола Украины компенсирует Огнену Вукоевичуштраф, наложенный ФИФА.Член хорватской делегации должен заплатить за свою русофобскую выходку.Международная федерация футбола наказала Вукоевича на 15тысяч швейцарских франков. Такое наказание помощник тренера сборной Хорватиипонесет за видео, записанное им и защитником команды Домагоем Видой послепобеды над сборной России.Однако Федерация футбола Украины решила всерьез заступитьсяза хорватов. "Я лично и руководство Федерации футбола приняли решениекомпенсировать Огнену Вукоевичу тот штраф, который на него наложен", – заявилглава ФФУ Андрей Павелко.Ранее сообщалось, что Футбольная федерация Украиныотреагировала на решение ФИФА в отношении двух представителей хорватскойделегации на ЧМ-2018. Глава ФФУ написал в Facebook, что игравшие в киевском"Динамо" Вида и Вукоевич "имеют полное право выражать уважение кУкраине".Напомним, причиной скандала стало видео, опубликованноепосле победы сборной Хорватии в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 над командойРоссии. Его авторы – игрок хорватской сборной Домагой Вида и помощник тренераОгнен Вукоевич. Вида кричит: "Слава Украине!", а Вукоевич посвящаетпобеду над российскими футболистами Украине и киевскому "Динамо". ФИФАрасценила это выступление как провокацию и сделала предупреждение Виде.Вукоевича оштрафовали на 15 тысяч швейцарских франков и отстранили от участия вчемпионате.Ситуацию вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды,который, несмотря на полученное предупреждение, опубликовал еще одно видеотакого же содержания, прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаряпрезидента России, главное в том, что игра была честной. И говорить надо не ополитике, а о футболе. Российская сборная проиграла сборной Хорватии. Нашихфутболистов Песков поздравил с блестящей игрой, а хорватов – с выходом вполуфинал, пишет РИА Новости.