Украинский
блогер и радикал Дмитрий Корчинский пригрозил расправиться с сотрудниками
FIFA и поджечь офисы футбольной ассоциации. Такие заявления прозвучали от него из-за
наказания хорватских помощника тренера и игрока Огнена Вукоевича и Домагоя Виды за скандальные
высказывания после победы над сборной России в четвертьфинале.
Украинский
блогер и радикал Дмитрий Корчинский пригрозил расправиться с сотрудниками
FIFA и поджечь офисы футбольной ассоциации. Такие заявления прозвучали от него из-за
наказания хорватских помощника тренера и игрока Огнена Вукоевича и Домагоя Виды за скандальные
высказывания после победы над сборной России в четвертьфинале.
Угрозы в
адрес
FIFA появились в видеоблоге Корчинского на YouTube. По его словам, международная футбольная
организация "давно коррумпирована российскими властями".
Более
того, радикал считает, что именно по этой причине ЧМ-2018 проводится именно в
нашей стране. Украинец уверен, что в четвертьфинал Россия прошла благодаря "серии
договорняков", а Хорватии "не купилась за московские деньги".
Корчинский
призвал украинских радикалов расправиться с
FIFA. "Там, где встретите чиновника
FIFA, плюйте ему в морду. Там, где у нас на Украине есть какие-то структуры,
которые имеют отношение к
FIFA, все они должны сгореть", – заявил он.
Также блогер посетовал на то, что
"Слава Украине" сегодня является "экстремистским лозунгом". Ранее Украина
выразила готовность компенсировать штраф в 15
тысяч швейцарских франков, наложенный
на Вукоевича.
Напомним, после победы команды Хорватии
над россиянами Вукоевич и Вида опубликовали ролик, на котором Вида выкрикнул слова:
"Слава Украине!". В свою очередь Вукоевич сказал, что посвящает победу этой
стране. Хорваты были наказаны
FIFA: первый был отстранен, второй –
предупрежден.
Российская сборная
проиграла сборной Хорватии 7 июля по серии пенальти. Наших футболистов пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков поздравил с блестящей игрой, а хорватов – с
выходом в полуфинал.