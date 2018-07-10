Украинский блогер и радикал Дмитрий Корчинский пригрозил расправиться с сотрудниками FIFA и поджечь офисы футбольной ассоциации. Такие заявления прозвучали от него из-за наказания хорватских помощника тренера и игрока Огнена Вукоевича и Домагоя Виды за скандальные высказывания после победы над сборной России в четвертьфинале.

Украинскийблогер и радикал Дмитрий Корчинский пригрозил расправиться с сотрудникамиFIFA и поджечь офисы футбольной ассоциации. Такие заявления прозвучали от него из-занаказания хорватских помощника тренера и игрока Огнена Вукоевича и Домагоя Виды за скандальныевысказывания после победы над сборной России в четвертьфинале.Угрозы вадресFIFA появились в видеоблоге Корчинского на YouTube. По его словам, международная футбольнаяорганизация "давно коррумпирована российскими властями".Болеетого, радикал считает, что именно по этой причине ЧМ-2018 проводится именно внашей стране. Украинец уверен, что в четвертьфинал Россия прошла благодаря "сериидоговорняков", а Хорватии "не купилась за московские деньги".Корчинскийпризвал украинских радикалов расправиться сFIFA. "Там, где встретите чиновникаFIFA, плюйте ему в морду. Там, где у нас на Украине есть какие-то структуры,которые имеют отношение кFIFA, все они должны сгореть", – заявил он.Также блогер посетовал на то, что"Слава Украине" сегодня является "экстремистским лозунгом". Ранее Украинавыразила готовность компенсировать штраф в 15тысяч швейцарских франков, наложенныйна Вукоевича.Напомним, после победы команды Хорватиинад россиянами Вукоевич и Вида опубликовали ролик, на котором Вида выкрикнул слова:"Слава Украине!". В свою очередь Вукоевич сказал, что посвящает победу этойстране. Хорваты были наказаныFIFA: первый был отстранен, второй –предупрежден.Российская сборнаяпроиграла сборной Хорватии 7 июля по серии пенальти. Наших футболистов пресс-секретарьпрезидента России Дмитрий Песков поздравил с блестящей игрой, а хорватов – свыходом в полуфинал.