Два бомжа, после Нового года,встречаются.
1 -Как Новый год отметил?
2 -Круто!На помойку пошел,а там шмотки новые кто то выкинул,дык я приоделся!А там ещё бутылки пивные стояли и на дне в них оставалось по чуть чуть так я пива напился!И жрачки валом с пьяну народ выкидывал всё что было так я нажрался!Потом корешей встретил возле костра погрелся,поплясали под крики!Ну крто вобщем!А ты как?
1 -Да я всю ночь дома просидел :((
2 -А чего это ты так???
1 -Да какая то тварь Камаз на люк канализационный поставила!!!
еще анекдот!