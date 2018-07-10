10.07.2018

2018-07-10 20:56:20

Умерла актриса Наталья Орлова

На

Ваганьковском кладбище в Москве состоялись похороны актрисы Наталии Орловой,

которая скончалась 5 июля в Риге, сообщает . Она родилась в 1939 году. В

1962 году окончила Высшее театральное училище им. М. Щепкина.



Более 40 лет

Орлова была актрисой Московского драматического театра им. К.С. Станиславского.

Работала на радио и телевидении.