ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Воробьёва Валерия Филипповича...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Воробьёва Валерия Филипповича, 19.04.1945 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 01.02. 2004 года.Приметы: на вид 45-50 лет, рост 158 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.Особые приметы: верхняя челюсть вставная.Одежда: куртка темно-зеленого цвета, черные брюки, черные ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29