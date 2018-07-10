Прошло несколько судебных заседаний

Прошло несколько судебных заседанийВ ноябре 2017 года в Александрове произошла спорная ситуация: покупатель обнаружил, что ценник на соке не соответствовал товару.Мужчина оставил запись в книге жалоб о некорректно расположенном ценнике и прислал в «Пятерочку» письменную претензию о возмещении разницы в цене.Руководство магазина отказалось признавать факт нарушения, так как ценник заменили. Работники сообщили о том, что покупатель виноват сам, ведь мог узнать стоимость с помощью прайс-чекера.Покупатель обратился в районный Александровский городской суд, но там встали на сторону крупного сетевика и отказали в иске покупателю. Однако судебная коллегия по гражданским делам Владимирского областного суда помогла во всём разобраться.Ценник под другим продуктом признали нарушающим право потребителя на получение достоверной информации о товаре. Судьи посчитали недоказанным, что на прилавке был правильный ценник на сок объемом 500 миллилитров.Областной суд встал на сторону покупателя, который потребовал от одного из магазинов сети моральную компенсацию в сто рублей, и оштрафовал на 50 рублей супермаркет за отказ добровольно выполнить требования потребителя.