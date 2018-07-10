В здании Госдумы на Охотном
ряду начала работу выставка, посвященная московской программе благоустройства
Моя улица. Открыли
экспозицию спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей
Собянин.
В здании Госдумы на Охотном
ряду начала работу выставка, посвященная московской программе благоустройства
"Моя улица". Открыли
экспозицию спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей
Собянин.
На церемонии открытия глава
Думы отметил роль мэра Москвы в динамичном развитии столицы.
"То, что мы
сейчас можем на выставке видеть, сделано за прошедшие четыре года", -
обратил внимание председатель нижней палаты парламента, поблагодарив команду
градоначальника, которая делает все для того, чтобы город менялся к лучшему.
Вячеслав Володин напомнил, что при принятии
законов и формировании бюджета депутаты многое
сделали для того, чтобы у города были средства для реализации задуманных
проектов.
"Мы гордимся своей столицей и высказываем слова благодарности
нашему мэру", – заключил спикер.
На выставке представлены лучшие достижения
масштабной программы благоустройства Москвы, запущенной в 2014 году. За четыре
года проведена большая работа для того, чтобы сделать столицу комфортным,
современным и удобным городом.
В 2015 году власти благоустроили
более 40 улиц общей протяженностью 106 километров, на следующий год в программу
вошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий.
В 2017 году
благоустроено более ста улиц и городских площадей. Сейчас по программе
"Моя улица" идут работы в
спальных районах Москвы.