В здании Госдумы на Охотном ряду начала работу выставка, посвященная московской программе благоустройства Моя улица. Открыли экспозицию спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В здании Госдумы на Охотномряду начала работу выставка, посвященная московской программе благоустройства"Моя улица". Открылиэкспозицию спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и мэр Москвы СергейСобянин.На церемонии открытия главаДумы отметил роль мэра Москвы в динамичном развитии столицы."То, что мысейчас можем на выставке видеть, сделано за прошедшие четыре года", -обратил внимание председатель нижней палаты парламента, поблагодарив командуградоначальника, которая делает все для того, чтобы город менялся к лучшему.Вячеслав Володин напомнил, что при принятиизаконов и формировании бюджета депутаты многоесделали для того, чтобы у города были средства для реализации задуманныхпроектов."Мы гордимся своей столицей и высказываем слова благодарностинашему мэру", – заключил спикер.На выставке представлены лучшие достижениямасштабной программы благоустройства Москвы, запущенной в 2014 году. За четырегода проведена большая работа для того, чтобы сделать столицу комфортным,современным и удобным городом.В 2015 году власти благоустроилиболее 40 улиц общей протяженностью 106 километров, на следующий год в программувошли 59 адресов, 49 парков и 14 рекреационных территорий.В 2017 годублагоустроено более ста улиц и городских площадей. Сейчас по программе"Моя улица" идут работы вспальных районах Москвы.