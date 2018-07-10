Современная спортивная площадка будет построена в микрорайоне «Московский»

Современная спортивная площадка будет построена в микрорайоне «Московский»Первая в регионе современная спортивная площадка будет построена в 2018 году в микрорайоне «Московский» в Иванове, сообщается на сайте правительства Ивановской области.Новая спортивная площадка объединит сразу несколько активностей и видов спорта. Врио губернатора Ивановкой области Станислав Воскресенский 9 июля обсудил детали строительства с главой города Владимиром Шарыповым.С просьбой о строительстве площадки к Станиславу Воскресенскому обратились местные жители. По словам главы региона, из городского бюджета на этот объект выделено 13 млн рублей. Ранее город не мог вложить бюджетные средства в развитие инфраструктуры микрорайона из-за земельных споров с арендатором. Теперь здесь появится спортивная площадка размером 40 на 50 метров.«В середине августа планируется начать работы по подготовке покрытия и устройству наружного освещения, — сообщил Владимир Шарыпов. — В начале сентября — старт монтажа и установки оборудования».Площадка будет представлять собой многофункциональное поле для волейбола, баскетбола и футбола. В другой части объекта будет расположено оборудования для воркаута (уличной гимнастики).