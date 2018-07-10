В данный момент сорняк выжигают кислотой

В данный момент сорняк выжигают кислотойВ последнюю неделю в больницы Костромской области обратились шесть человек с ожогами от борщевика, сообщает .Пострадали жители Костромского и Сусанинского районов. Лечение ожогов займёт у них около месяца и ещё несколько месяцев придётся прятать кожу от солнца.Сейчас борщевик захватил почти три тысячи гектаров земель региона. На борьбу с ним выделили около 5 миллионов рублей. Изводить опасное растение будут химикатами.Сорняк не реагирует на другие меры.Эпицентры распространения борщевика:Шарьинский районИвановское поселениеНиколо-Шангинское поселения.Местная администрация пошла на экстренные меры. Борщевик решили выжигать специальной кислотой.По словам специалистов, так называемая химическая прополка эффективна тем, что после нее на местах обработки вырастет лишь 30 процентов прежних зарослей борщевика.