Ожидаются паломнические поездки и фестиваль православной кухни

Ожидаются паломнические поездки и фестиваль православной кухниЦарские дни пройдут в Костроме пройдут с 14 по 18 июля. Торжественное открытие состоится на главной сцене в парке Центральный.В предстоящие выходные администрация города организует несколько тематических площадок:Фестиваль православной кухни «К царскому столу»Мастер-классы колокольных звоновСпортивный праздник «Русский характер».Гости мероприятия смогут посетить концерт молодежных музыкальных групп и театральных коллективов.Познакомиться с историей династии русских царей можно в Романовском музее на выставке «Романовы».Мероприятия пройдут в:Монастыре во имя Царственных страстотерпцев в ДомниноМакарьево-Унженском монастыре Елисаветинском приходе поселка Чистые БорыАлександро-Антониновском приходе Костромы.Верующие смогут стать участниками паломнических поездок к святыням Костромской земли.