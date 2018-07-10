На человека установили лимит в пять килограммов в день
На человека установили лимит в пять килограммов в день
В Костромской области теперь действуют новые правила вылова рыбы. На человека установили лимит - до пяти килограммов добычи в сутки.
Об это сообщает Установление лимита связано с уменьшением количества рыбы в Горьковском водохранилище. Эксперты Росрыболовства уверены, что это поможет восстановить популяцию.
За каждую лишнюю рыбу нарушителям придется заплатить штраф и компенсировать ущерб. Есть правительственные таксы, куда входят сазан, щука, судак. Их стоимость составляет 250 рублей за шутку. Такие виды, как плотва, стоят 300 рублей. Кроме того, на нарушителя налагается штраф от 2 до 5 тысяч рублей.