На человека установили лимит в пять килограммов в день

На человека установили лимит в пять килограммов в деньВ Костромской области теперь действуют новые правила вылова рыбы. На человека установили лимит - до пяти килограммов добычи в сутки.Об это сообщает Установление лимита связано с уменьшением количества рыбы в Горьковском водохранилище. Эксперты Росрыболовства уверены, что это поможет восстановить популяцию.За каждую лиш­нюю ры­бу на­руши­телям при­дет­ся зап­ла­тить штраф и компенсировать ущерб. Есть правитель­ствен­ные так­сы, ку­да вхо­дят са­зан, щу­ка, су­дак. Их сто­имость сос­тавля­ет 250 руб­лей за шутку. Такие ви­ды, как плот­ва, сто­ят 300 руб­лей. Кроме того, на нарушителя налагается штра­ф от 2 до 5 ты­сяч рублей.