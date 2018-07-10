Работы на объекте уже начались

Работы на объекте уже началисьВ Коврове площадь 200-летия вошла в федеральную программу по благоустройству города.Ремонт начался ещё на прошлой неделе. Проект включает в себя работы по демонтажу цветочной клумбы, доски почета и герба города.В связи с высокой степенью износа требует замены высеченный в камне «Указ о награждении города орденом Трудового Красного Знамени». Новый камень расположат слева от памятника «200-летия города Коврова», а справа разместят новую доску почета «Ими гордится наш город».Также заменят бордюрный камень и проведут ремонт асфальтобетонного покрытия городской площади. На нем нарисуют лучи,ведущие к памятнику «200-летия города Коврова». На площади установят новые скамейки и урны.Общая стоимость работ составляет пять миллионов рублей. Новый вид парк должен приобрести к 15 августа.