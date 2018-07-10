Он сгорел вместе с собственным домом

Он сгорел вместе с собственным домомВ ГУ МЧС по Владимирской области 9 июля в 02.15 поступило сообщение о возгорании частного деревянного дома в Меленковском районе.Первое подразделение пожарников прибыло на место спустя семь минут. Открытое горение спасатели ликвидировали в 02.36, полностью пожар устранили в 5.30. Общая площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.К ликвидации последствий пожара привлекалось три единицы техники и десять человек. После устранения катастрофы, пожарные обнаружили на пепелище тело 65-летнего мужчины. Хозяин дома погиб в огне.Причины возгорания и смерти мужчины будут устанавливаться Следственным комитетом.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! В случае необходимости обращайтесь на телефон доверия 8(4922) 39-99-99, также по телефону спасения «01» или «101».