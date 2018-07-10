На озере Глубокое запретили купаться

На озере Глубокое запретили купатьсяСпециалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области взяли пробы воды на озере Глубокое. Результат оказался неудовлетворительным, и озеро было признано неприемлемым для купания.Ранее запрещали купаться в Содышке, Семязино, в Клязьме.Всех, кто решит искупаться в неположенном месте в чертере города ждет штраф от 800 до 4000 рублей.Следующий анализ воды проведут в августе. На данный момент во Владимире нет ни одного пляжа,хорошо прошедшего проверку.