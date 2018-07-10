После выписки из роддома женщина впала в состояние послеродовой депрессии

После выписки из роддома женщина впала в состояние послеродовой депрессииУголовное дело возбуждено в отношении 38-летней жительницы Петушинского района, подозреваемой в попытке убийства новорожденной дочки, сообщает следственное управление СК России по региону.Установлено, что 25 июня после сложного течения беременности женщина родила третьего ребенка. После выписки женщина впала в состояние послеродовой депрессии. При этом сообщается, что ребенок был желанным.По версии следствия 7 июля мать почувствовала себя плохо. Она испытывала раздражение от обстановки в квартире, в том числе из-за плача новорожденного ребенка. В итоге женщина положила подушку на лицо девочки, а затем, услышав хрипы, испугалась и вызвала скорую помощь.Новорожденная девочка была доставлена в реанимацию, врачам удалось спасти ребенка. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия, к разбирательству подключились органы опеки и попечительства. Учитывая, что в семье воспитываются еще двое несовершеннолетних детей, ситуация взята под контроль другими органами профилактики.