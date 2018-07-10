Пойдёт под суд за жестокость по отношению к дочери. Следственные органы завершили расследование громкого уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Владимира. Напомним, в октябре прошлого года 8-летняя девочка, сбежала из дома, не выдержав тяжёлой обстановки в семье. Пропавшего ребёнка искали общественники, следователи и полиция.

Пойдёт под суд за жестокость по отношению к дочери. Следственные органы завершили расследование громкого уголовного дела в отношении 32-летней жительницы Владимира. Напомним, в октябре прошлого года 8-летняя девочка, сбежала из дома, не выдержав тяжёлой обстановки в семье. Пропавшего ребёнка искали общественники, следователи и полиция. Малышка нашлась на следующий день. Оказалось, что она провела ночь в гаражах и не хотела возвращаться домой. На теле девочки эксперты обнаружили следы побоев, она была сильно напугана. Как считают следователи, больше года маленькая Аня жила в страхе и подвергалась жестокому обращению со стороны собственной мамы. Хотя окружающим казалось, семья была благополучной.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Мама девочки систематически подвергала её жестокому обращению и наносила побои. Любая провинность: опоздание ли домой с прогулки, неуспеваемость в школе, какие-то малозначительные конфликты в школе и даже съеденный без разрешения суп. Мама всегда хваталась за ремень. Она сама называла "невыносимо", "поведение дочери невыносимо". А заниматься плотно воспитанием дочери ей некогда. Она объяснила, что много работает, да и в конце следствия она заявила, что бабушка лучше справится с воспитанием ребёнка и она не претендует на продолжение участия в воспитании дочери".После происшествия за состоянием девочки долго следили врачи и психологи. Как сообщили в Следкоме сейчас Аня находится с бабушкой, с ней у девочки тёплые отношения. Именно она теперь будет заниматься воспитанием малышки, учиться девочка будет в интернате, а её матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестокое обращение теперь грозит уголовное наказание.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "По статье 156 Уголовного кодекса РФ предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. Но на моей памяти реального лишения свободы родители не получали. Штрафом отделывались и иными мерами воздействия, предусмотренными санкциями статьи. В данном случае, право суда определять меру наказания".