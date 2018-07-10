В Пресненском суде на 10 июля назначены прения сторон по делу Андрея Попова - лидера скандально известной секты, который называл себя богом Кузей. Ожидается, что прокурор попросит назначить наказание обвиняемому, затем выступят представители защиты и сам подсудимый.

В Пресненском суде на 10 июля назначены прения сторон по делу Андрея Попова — лидера скандально известной секты, который называл себя богом Кузей. Ожидается, что прокурор попросит назначить наказание обвиняемому, затем выступят представители защиты и сам подсудимый.По данным следствия, Андрей Попов создал псевдорелигиозную организацию, которая действовала в Москве с 2007 года. Она отличалась строгой иерархией и жестокими обрядами, у участников вымогали деньги, за непослушание они подвергались унижениям и побоям. Попова и его сообщников также обвиняют в особо крупном мошенничестве. Во время обысков у них были изъяты более 40 миллионов рублей и свыше ста тысяч долларов.