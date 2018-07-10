Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал требования Международного валютного фонда. Он заявил, что новое повышение цен на газ на Украине — это убийство страны.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал требования Международного валютного фонда. Он заявил, что новое повышение цен на газ на Украинеэто "убийство страны".По словам народного депутата, все рассказы о том, что на Украине необходимо снова повышать цены на газ, чтобы они были как в Англии или Италии, – это настоящий бред. Политик напомнил, что в Незалежной самые высокие тарифы на "голубое топливо" по отношению к доходам населения.Рабинович уточнил, что ни в одной европейской стране граждане не тратят на ЖКХ столько, сколько платят украинцы. Политик предупредил: если тарифы на газ все-таки повысятэто в буквальном смысле убьет жителей страны.Нововведение неизбежно приведет к тому, что денег на еду у украинцев просто не останется, передает телеканал "112 Украина"."Рассказывать, что нам надо еще повышать цену на газ, чтобы была такая, как в Италии, в Англии, – это бредятина полная, вранье и убийство страны", – сказал парламентарий.Более того, Рабинович указал на проблемы с "Киевводоканалом". Дело в том, что на Украине могут возникнуть серьезные трудности с водой, так как единственное в стране предприятие по производству хлора для обеззараживания воды было закрыто.Напомним, что повышение на Украине тарифов на газключевое требование Международного валютного фонда. Если его не выполнить, Киев не получит от учреждения ни цента.