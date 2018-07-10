Росстандарт утвердил предварительную версию государственного стандарта для мобильных приложений. Документ содержит почти сотню требований, которые не обязательны к исполнению, но призваны стать ориентиром для заказчиков и разработчиков при создании новых мобильных программ.

Росстандарт (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии) утвердил предварительную версию государственного стандарта для мобильных приложений. Документ содержит почти сотню требований, которые не обязательны к исполнению, но призваны стать ориентиром для заказчиков и разработчиков при создании новых мобильных программ.Как сообщили Вестям.Hi-tech в "Роскачестве" (некоммерческая организация выступила разработчиком нового стандарта), национальный стандарт (ПНСТ) 277-2018 "Российская система качества. Сравнительные испытания мобильных приложений для смартфонов" утвержден приказом Росстандарта от 26 июня 2018 г.Предполагается, что стандарт введут в действие сроком на три года с 1 октября 2018 года, а после этого, в 2021-м году, ему будет присвоен статус ГОСТ Р. В документе содержатся требования к качеству и безопасности мобильных приложений, которые послужат основой для создания методик испытаний любой категории мобильного ПО.∎Роскачество определило лучшие антивирусычитайте такжеСтандарт содержит 87 требований к качеству мобильных приложений, в том числе, требования к производительности, функциональности, удобству пользования и безопасности. С момента завершения разработки стандарта исследовательская лаборатория информационных продуктов Роскачества провела уже 11 исследований мобильных приложений, в том числе таких категорий, как, "Менеджеры задач", "Поиск работы", "Знакомства", "Поиск недвижимости", "Личные финансы", "Родительский контроль"."Российская система качества" (Роскачество) — это автономная некоммерческая организация, учрежденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2015 года. Задача организации — проводить независимые исследования качества товаров и по их результатам выдавать лучшим отечественным товарам российский Знак качества. Процедура добровольной сертификации, по результатам которой присваивается Знак качества, бесплатна для производителей.