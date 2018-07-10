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<a href="http://33live.ru/novosti/10-07-2018-v-rossii-stalo-proshhe-uzakonit-gbo-na-avtomobile.html" target="_blank">В России стало проще узаконить ГБО на автомобиле</a> - Газобаллонное оборудование, популярный среди автомобилистов способ экономить на цене топлива, требует обязательной регистрации в ГИБДД. Процедура эта довольно сложна и дорого стоит, но ведомство пошло на то, чтобы ее несколько упростить.