Киностудия Союзмультфильм опубликовала новую серию Возвращения в Простоквашино. Выпуск под названием Диета Матроскина посвящен борьбе одного из главных героев с лишним весом.

Киностудия "Союзмультфильм" опубликовала новую серию "Возвращения в Простоквашино". Выпуск под названием "Диета Матроскина" посвящен борьбе одного из главных героев с лишним весом.По сюжету, Матроскин отказывается от своего традиционного образа, примеряя пижаму и халат. Чтобы помочь коту сбросить лишний вес, другой герой перезапущенного мультфильма, зверушка Тама-Тама, изобретает пояс для похудения и беговую дорожку с креслом. Напомним, что "Возвращение из Простоквашино" является продолжением культового советского мультфильмов "Трое из Простоквашино". Создатели планируют выпустить 30 новых серий. Первый выпуск был посвящен памяти актера Олега Табакова. Премьера анимационного сериала состоялась 3 апреля, передает телеканал "".