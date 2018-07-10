В Москве, в Студенецком переулке в октябре откроют трехкомнатную мемориальную квартиру семьи знаменитого поэта Владимира Маяковского. Помещение станет частью музейного кластера Красная Пресня.

В Москве, в Студенецком переулке в октябре откроют трехкомнатную мемориальную квартиру семьи знаменитого поэта Владимира Маяковского. Помещение станет частью музейного кластера Красная Пресня.Как сообщил РИА Новости директор Государственного музея Владимира Маяковского Алексей Лобов, в этой квартире жили мама и сестра поэта Владимира Маяковского. Посетители экспозиции смогут увидеть произведения Маяковского, которые долгие годы оберегались его семьей.В двух комнатах сейчас ведутся восстановительные работы, третья оставлена для проведения мероприятий. Почти вся мебель и многие предметы интерьера хорошо сохранились.Открытие мемориальной квартиры приурочат к 125-летию со дня рождения поэта-футуриста Владимира Маяковского.