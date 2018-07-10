Для этого ему потребовалось забраться на балкон третьего этажа

Для этого ему потребовалось забраться на балкон третьего этажа80-летняя жительница Вязников передвигалась на ходунках после перелома ноги. Она вышла на балкон, упала, не смогла встать самостоятельно и позвать кого-то на помощь.Пенсионерка лежала на полу, пока ее не заметили проходившие во дворе девушки. Они попросили помочь сотрудника полиции Александра Лебедева, который случайно оказался рядом.Договорившись с соседями, он перелез через балконы в нужную квартиру, перенес пожилую женщину в комнату и вызвал врачей.