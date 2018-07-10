В парке Зарядье установят канализационные люки с дизайнерским орнаментом, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Дизайн люков разработала студия Артемия Лебедева. Там подчеркнули, что новые люки улучшат и без того прекрасный имидж "Зарядья". "Парк, который даже крышки канализационных люков делает красивыми, — это очень хороший парк", - отметил представитель студии.На каждом люке будет использован фирменный логотип – листочек, а также узнаваемая штриховка. Новые люки посетители парка смогут увидеть в ближайшее время – их будут устанавливать партиями, постепенно заменяя прежние.Парк "Зарядье" открылся 9 сентября 2017 года, однако строительство объектов на его территории продолжается. В ближайшее время должна открыться филармония, большой за которой рассчитан на 1,5 тысячи зрителей.