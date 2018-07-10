Глава МВД России подчеркнул значимость форума, проходящего в Год добровольца, и поблагодарил участников за большую работу.

Сегодня в Доме Правительства Московской области прошел I Всероссийский форум поисково-спасательных отрядов, на котором Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил медаль МВД России «За доблесть в службе» оперуполномоченному управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области Михаилу Иванову и нагрудные знаки МВД России «За содействие МВД» волонтерам.Глава МВД России подчеркнул значимость форума, проходящего в Год добровольца, и поблагодарил участников за большую работу: «Только в прошлом году при содействии волонтеров установлено местонахождение нескольких тысяч человек, почти треть из них – несовершеннолетние. Вы занимаетесь нужным и очень ответственным делом. От вас без преувеличения зависит чья-то жизнь, особенно если речь идет о пропавшем ребенке. Поддержку, которую вы оказываете и семьям разыскиваемых, и сотрудникам полиции, трудно переоценить».Владимир Колокольцев обратил внимание на тот факт, что поисковые операции нередко продолжаются несколько дней, и чем больше людей в них задействовано, тем выше шансы предотвратить трагедию.На протяжении семи лет Министерство внутренних дел плодотворно взаимодействует с добровольческими организациями. Почти в каждом втором субъекте между органами внутренних дел и региональными волонтерскими движениями заключены соглашения о сотрудничестве.Кроме того, Министр предложил развивать партнерство и наращивать усилия по иным направлениям деятельности: «Есть множество интересных проектов, где вы востребованы. В первую очередь, - это мониторинг сети Интернет на предмет выявления запрещенной информации, профилактика наркомании и подростковой преступности. Мы готовы рассмотреть любые инициативы и заинтересованы в конструктивном диалоге».В завершение Глава ведомства поздравил награжденных и пожелал им успехов и новых достижений.