Вещать будем только в цифре. С января 2019 года аналоговое вещание прекращает свою работу. Владельцы старых телевизоров могут остаться без любимых каналов. Какой выход из положения видят чиновники Белого дома? Сегодня в администрации области объясняли, как владимирцы будут смотреть телевизор в новом формате. Подробности в нашем материале.

Вещать будем только в цифре. С января 2019 года аналоговое вещание прекращает свою работу. Владельцы старых телевизоров могут остаться без любимых каналов. Какой выход из положения видят чиновники Белого дома? Сегодня в администрации области объясняли, как владимирцы будут смотреть телевизор в новом формате. Подробности в нашем материале.Пора переходить на цифру. Чиновники предупреждают, с января 2019 года аналоговое телевизионное вещание в области прекратит работу. Его заменит новый цифровой формат. Передовые технологии развивали в области 5 лет, построили 24 башни для вещания. Цифра дает ТВ-картинку в разы лучше, чем при аналоге, но создает проблемы для владельцев старых телевизоров.Андрей Клементьев, председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций: "Соответствующим образом должен быть подготовлен приемник. Если это современные цифровые телевизоры - то такой блок там уже имеется. Если это старый, аналоговый телевизор, то необходимо приобретение приставки".Причём приставка нужна на каждый телевизор в квартире. А цена такой от 600 до полутора тысяч рублей. Люди возмущаются, зачем менять формат вещания, если за это придется платить зрителям? Чиновники отвечают: цифровое телевидение уже действует во всем мире. Частоты нужно занимать, пока их не перехватили заграничные каналы. Транслировать бесплатно будут 2 мультиплекса: это 20 каналов и 3 радиостанции. Новое цифровое вещание охватит 98% населения области. Но в почти 60 населённых пунктов сигнал не добирается. Неужели людям придется остаться без телевизора?Виталий Чубарин, директор регионального филиала "Российская телевизионная и радиовещательная сеть": "Те населённые пункты, которые не попадут в зону охвата, им будет представлен бесплатный спутниковый ресурс. Единственное, есть всё-таки маленькая неувязка, что спутниковые операторы пойдут на 50% скидку при покупке оборудования, и настройка, это обойдется где-то в 6 тысяч рублей".И, кстати, об оборудовании. Приставку для абонентов кабельного принесут и настроят сами операторы, если попросите, а вот пользователям антенн купить приставку можно в любом магазине электроники. Но среди владимирцев не мало людей, которые даже не знают, какое у них телевидение? Быстрый способ для проверки есть.Виталий Чубарин, директор регионального филиала "Российская телевизионная и радиовещательная сеть": "Для того, чтобы человек понял, что он смотрит, некоторые каналы, пока ещё не всё. Там, где идёт изображение канала, стоит буковка "А". Правда, на светлом фоне её не очень иногда видно. Чтобы человек понял, что у него аналоговый сигнал, а не цифровой".Разбираться, какой у вас сигнал зрителям всё-таки придётся. Менять вещание - установка Правительства. А значит, с января пользователи аналога могут остаться без любимых каналов.