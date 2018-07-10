Деньги уже поступили на счета больниц для приобретения дорогих препаратов по профилю «онкология»

Деньги уже поступили на счета больниц для приобретения дорогих препаратов по профилю «онкология»Дополнительные средства в размере 100 млн рублей выделены по поручению губернатора Владимирской области Светланы Орловой на лекарственное обеспечение онкобольных, сообщается на сайте администрации региона.Эти средства уже распределены между медицинскими организациями Владимирской области. Деньги уже поступили на счета поликлиник и больниц для приобретения дорогих препаратов по профилю «онкология».В частности, городская поликлиника №2 Владимира получила 6,5 млн рублей, больница №2 Владимира — 11,9 млн, больница №4 Владимира — 9,7 млн, Ковровская городская больница №2 – 6,9 млн, Гусь-Хрустальная городская больница — 15,5 млн, Собинская районная больница — 16,7 млн, Муромская городская больница №3 — 6 млн, Вязниковская районная больница — 6,5 млн, Юрьев-Польская центральная районная больница — 3,2 млн, Суздальская районная больница — 4,7 млн, Александровская районная детская больница — 1 млн рублей, Муромская городская больница №2 — 2,1 млн рублей.Остальные средства направлены Детскую городскую поликлинику №1 Владимира, областную детскую клиническую больницу, городскую больницу №6 Владимира, Уршельскую районную больницу, детскую больницу округа Муром и Муромскую городскую больницу №1, а также в Меленковскую, Селивановскую и Судогодскую центральные районные больницы.