Мужчина, попытавшийся спасти свой автомобиль, едва не ушел под воду с машиной. К счастью, ему удалось выбраться из тонущего транспортного средства и благополучно доплыть до берега. Инцидент попал в объектив камеры мобильного телефона очевидца.

Житель Забайкалья едва не погиб в своем легковом автомобиле, оказавшемся в воде – инцидент, произошедший утром во вторник, 10 июля, в окрестностях Читы, попал на видео.Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщают, что мужчина попытался спасти машину, которую начало смывать в реку. Его усилия не увенчались успехом и через некоторое время он сам попал в весьма затруднительное положение.На записи видно, как водитель далеко не с первой попытки сумел выбраться из салона постепенно погружающегося транспортного средства, плывшего по течению.К счастью, ему все же удалось своевременно покинуть авто и доплыть до берега.В результате инцидента никто не пострадал.Напомним, что в результате сильных дождей в Забайкальском крае возникла сложная паводковая ситуация, специалисты прогнозируют возможное ухудшение обстановки. Так, в столице региона – Чите, паводок превзошел показатели рекордного 1991 года и стал самым масштабным за всю историю наблюдений.