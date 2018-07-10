В больнице подмосковного Одинцово врачи экстренно прооперировали мужчину с тремя видами онкологии.

В больнице подмосковного Одинцово врачи экстренно прооперировали мужчину с тремя видами онкологии.Местный житель обратился в больницу для подтверждения диагноза, который ему сообщили в частной клинике – рак предстательной железы. Обследовав пациента, врачи подтвердили вердикт своих коллег. При этом они выявили еще два заболевания – рак почек и мочеточника.Больного срочно отвезли в операционную, где на протяжении шести часов медики удаляли пораженные части внутренних органов. Врачи использовали лапароскопический метод (удаление опухоли через небольшие надрезы – прим. ред.). Таким образом они свели к минимуму риски прогрессирования онкологии,передает "Подмосковье сегодня".О прецеденте рассказалрегиональный министр здравоохранения Дмитрий Марков. По его словам, благодаря выбранному способы операции период восстановления пациента после операции сократится.Ранее сообщалось о новом методе диагностики онкологии. Зараженные клетки находят с помощью звуковых волн. Больные клетки в организме пациента значительно крупнее, чем обычные. А звуковые волны особой частоты обладают способностью находить эти объекты и собирать в определенной точке для последующего анализа.