ВТБ Регистратор заключил договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Ростелеком». Константин Петров, генеральный директор АО ВТБ Регистратор, отметил: «Мы ..

ВТБ Регистратор заключил договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Ростелеком».Константин Петров, генеральный директор АО ВТБ Регистратор, отметил:«Мы рады началу сотрудничества с крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений – компанией «Ростелекома». ВТБ Регистратор имеет большой опыт ведения реестров акционеров крупнейших компаний, и мы уверены, что сможем предоставить «Ростелекому» сервис высочайшего качества».