Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии побил все рекорды по просмотрам на Украине. Игра привлекла к телеэкранам треть населения страны.

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборнымиРоссии и Хорватии побил все рекорды по просмотрам на Украине. Игра привлекла к телеэкранам треть населения страны.Трансляция встречи российской и хорватской команд сталаабсолютным лидером по охвату аудитории на украинском телеканале "Интер".По данным пресс-службы канала, во время матча к экранам прильнули 26%телезрителей по всей Украине, а в крупных городах этот показатель превысил 30%.Игра стала лидером не только среди матчей ЧМ-2018,проходящем в России. Она побила рекорды телепросмотров футбольных поединковмундиаля 2014 года, который принимала Бразилия. Встреча российской и хорватскойсборных в основное и дополнительное время не выявила победителя – счет был 2:2.По итогам послематчевых пенальти выиграла Хорватия – 4:3."Абсолютным лидером просмотра на нынешнемчемпионате стал матч Россия-Хорватия: доля поединка по аудитории"18+" составила 26% по всей Украине и 31,4% в городах с населениемот 50 тысяч человек. По целевой аудитории 18-54 в крупныхгородах матч собрал долю 30,6%, оторвавшись от ближайшего конкурента болеечем в два раза", – заявили в пресс-службе "Интера".Телеканал приобрел эксклюзивные права на весь пакет трансляцийфутбольного чемпионата мира 2018 года. Это единственный вещательна Украине, который покажет все матчи мирового первенства.Почти такую же аудиторию собрала трансляция другойчетвертьфинальной игры – между Швецией и Англией. Сборная Англии одержалапобеду над Швецией со счетом 2:0. В целом футбольные событиячетвертьфинала ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели более 8, 5миллионов человек, передает "Рамблер-Спорт".