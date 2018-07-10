Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными
России и Хорватии побил все рекорды по просмотрам на Украине. Игра привлекла к телеэкранам треть населения страны.
Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными
России и Хорватии побил все рекорды по просмотрам на Украине. Игра привлекла к телеэкранам треть населения страны.
Трансляция встречи российской и хорватской команд стала
абсолютным лидером по охвату аудитории на украинском телеканале "Интер".
По данным пресс-службы канала, во время матча к экранам прильнули 26%
телезрителей по всей Украине, а в крупных городах этот показатель превысил 30%.
Игра стала лидером не только среди матчей ЧМ-2018,
проходящем в России. Она побила рекорды телепросмотров футбольных поединков
мундиаля 2014 года, который принимала Бразилия. Встреча российской и хорватской
сборных в основное и дополнительное время не выявила победителя – счет был 2:2.
По итогам послематчевых пенальти выиграла Хорватия – 4:3.
"Абсолютным лидером просмотра на нынешнем
чемпионате стал матч Россия-Хорватия: доля поединка по аудитории
"18+" составила 26% по всей Украине и 31,4% в городах с населением
от 50 тысяч человек. По целевой аудитории 18-54 в крупных
городах матч собрал долю 30,6%, оторвавшись от ближайшего конкурента более
чем в два раза", – заявили в пресс-службе "Интера".
Телеканал приобрел эксклюзивные права на весь пакет трансляций
футбольного чемпионата мира 2018 года. Это единственный вещатель
на Украине, который покажет все матчи мирового первенства.
Почти такую же аудиторию собрала трансляция другой
четвертьфинальной игры – между Швецией и Англией. Сборная Англии одержала
победу над Швецией со счетом 2:0. В целом футбольные события
четвертьфинала ЧМ-2018 на "Интере" посмотрели более 8, 5
миллионов человек, передает "Рамблер-Спорт".