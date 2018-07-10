10.07.2018

2018-07-10 12:55:33

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (24 (9625) от 10 июля 2018 года).

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ КОЛЛЕГ

В Центре международного полицейского сотрудничества на базе ВИПК МВД России министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вручил ведомственные медали представителям правоохранительных органов зарубежных государств. Читайте на странице 2.



ЧИСЛО АВАРИЙ ИДЁТ НА УБЫЛЬ

–За последние 8 лет количество ДТП уменьшилось в два раза, и можно уверенно говорить, что сегодня Москва по безопасности дорожного движения находится на уровне лучших Европейских городов, — заявил мэр столицы России Сергей Собянин, выступая перед сотрудниками столичной Госавтоинспекции.Читайте на странице 2.



РЕГИСТРИРОВАТЬ СТАЛО ПРОЩЕ

Госавтоинспекция города Москвы осуществляет государственную услугу по регистрации автомототранспортных средств на площадке нового Центра государственных услуг «Мои документы», расположенного возле станции метро «Тёплый стан». Подробности читайте на странице 2.



В НОВОЕ ЗДАНИЕ — С НОВЫМИ СИЛАМИ

Новый отдел полиции, службу в котором будут проходить 200 сотрудников, отвечает самым современным требованиям. Безопасность сотрудников полиции и посетителей будет обеспечена современными электронными системами защиты, наблюдения и контроля доступа. Читайте на странице 2.



ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

В ОМВД России по району Текстильщики начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов представил нового руководителя. Читайте на странице 2.



ПОБЕДА БУДЕТ НЕИЗБЕЖНОЙ

В целях укрепления взаимодействия и для повышения профессионального уровня боевой подготовки сотрудников конвойных подразделений, а также закреплённых для этой задачи сотрудников из отделов территориальных органов полиции Федерация служебно-прикладной подготовки силовых структур России организовала семинар по тематике «Тюрьма 2018». Подробнее на странице 3.



ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Московский городской совет женщин, Совет отцов г. Москвы, Благотворительный фонд «Петровка, 38» подарили опекаемым семьям, нуждающимся в социальной поддержке, экскурсионную поездку в древний город Владимир. Читайте на странице 3.



ОРГШТАТНЫЕ НОВАЦИИ — С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА

Образно говоря, «структурная архитектура» органов внутренних дел нашего мегаполиса — это вовсе не закостенелая, на протяжении многих лет не меняющаяся система штатов служб и подразделений гарнизона столичных правоохранителей. Подробности на странице 4.



ИЗ НЕГЛАСНОГО КОМИТЕТА — В РУКОВОДСТВО

МВД 24 июня 1801 года в императорских покоях прошло первое заседание так называемого Негласного комитета, в состав которого вошли друзья юности АЛЕКСАНДРА I, в том числе графы Павел СТРОГАНОВ и Виктор КОЧУБЕЙ. Им суждено было стать видными государственными деятелями своей эпохи и, таким образом, оставить заметный след в истории нашей страны. Читайте на странице 5.



ЦЕННОСТНЫЙ БАРОМЕТР

Именно благодаря высокому уровню квалификации наших специалистов, которые гарантируют качество исследовательской работы, во многом зависит быстрое и полное раскрытие преступлений, — считает заместитель начальника ЭКЦ, начальник отдела криминалистических экспертиз и учётов подполковник полиции Алексей Манаенков. Подробности читайте на странице 6.



НОВОЗЫБКОВ — РОДИНА «СЛАВЯНСКОГО ПЕРЕКРЁСТКА»

Истинные театралы, да и просто любители ежегодно с нетерпением ждут начала Международного фестиваля молодёжных театров «Славянский перекрёсток». В этом году на фестиваль приехали творческие коллективы Брянска, Брасовского района Брянской области (п. Локоть), Орла, Новозыбкова, Москвы, Московской области и Гомеля (Беларусь). Читайте на странице 7.



КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ОБЕРНУЛСЯ ПРИГОВОРОМ

Знаменитая булгаковская фраза о москвичах, которых испортил квартирный вопрос, увы, и сегодня нередко звучит актуально. Вот только в сообщество испорченных личностей нынче всё чаще попадают не только жители столицы, но и её гости, мечтающие любой ценой откусить кусок пирога от соблазнительной недвижимости Белокаменной. Читайте на странице 8.



ГЛАВНЕЙ ВСЕГО — БАЛАНС В РАБОТЕ!

Признаться, журналисты из печатных и электронных СМИ не так часто рассказывают о представителях этой пусть и сравнительно скромной, но чрезвычайно важной и ответственной профессии — специалистах финансовой работы. Подробности читайте на странице 8.



... ТОТ ВЛАДЕЕТ МИРОМ

25 февраля 1815 года французский император Наполеон Бонапарт оставил место ссылки, остров Эльбу, и направился во Францию. Уже 20 марта, всего через двадцать дней, Наполеон вошёл в Париж и снова стал главой Франции. Европа была напугана реваншем Бонапарта. Продолжение на странице 9.



РАСПЛЕСКАЛОСЬ СОЛНЦЕ НА ХОЛСТЕ

В Управлении внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам состоялось торжественное открытие выставки работ ветерана органов внутренних дел Зои Сорокиной, приуроченной к 300-летию российской полиции. Читайте на странице 9.



«ЧЕКАНЬ ЗА НАШИХ!»

Футбольная феерия, разворачивающаяся на наших глазах, вовлекает в свою орбиту всех неравнодушных. А коллектив сотрудников полиции Западного административного округа столицы совместно с представителями Общественного совета, Женского совета и ветеранской организации — ещё какой неравнодушный! Читайте на странице 10.



БЛАГОДАРЯ СЛАЖЕННОЙ РАБОТЕ

В одной из столичных гостиниц, расположенных на Ленинградском проспекте, к осуществляющему охрану общественного порядка сотруднику полиции обратился гражданин — водитель такси. По словам мужчины, его пассажир, когда забирал вещи из багажника, забыл в салоне сумку. Продолжение на странице 10.



ВЫ ТЕРЯЕТЕ, МЫ — НАХОДИМ

В отдел полиции УВД по ЦАО поступило заявление от 36-летнего гражданина Германии. Мужчина сообщил, что в одном из ресторанов на Никольской улице он забыл сумку, в которой находились его личные вещи и денежные средства. Читайте на странице 10.



ОБУЧАТЬ НИКОГО НЕ НАДО

Являясь победителем в профессиональном конкурсе, который ежегодно проводится в московской полиции, коллектив отдела по вопросам миграции ОМВД России по району Перово подтверждает своё лидерство высоким качеством труда. Подробности читайте на странице 11.



БУТЫРСКАЯ ЗАСТАВА

Бутырская застава, не в пример Крестовской, к числу бойких не принадлежала. Она была тихая, пустынная, стояла как-то на отлёте. Да и тракты, примыкающие к ней, вели к мелким торговым городам. Дороги были неухоженные, постоялых дворов почти не было. Подробности читайте на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



ОБОРОНА ЛЕНИНГРАДА

Оборонительные и наступательные операции, проведённые советскими войсками с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года на северо-западном направлении с целью обороны Ленинграда и разгрома группировки немецко-фашистских войск, все в целом получили название — Ленинградская битва 1941–1944 годов. Подробнее на странице 14.



ВНУТРЕННЯЯ СТРАЖА

15 (3) июля 1811 года император Александр I утвердил «Положение о внутренней страже», в котором был определён окончательный состав и функции внутренней стражи, порядок её подчинения военному ведомству и местному губернскому начальству. Продолжение на странице 14.



А ВАС, ШТИРЛИЦ, Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ…

Благородный и смелый князь Андрей Болконский, весёлый тракторист Матвей Морозов, мудрый охотник Иван Иванович и, конечно же, легендарный разведчик Исаев-Штирлиц… Подробности читайте на странице 15.



ДЯДЯ ЛЁША — ПОЛИЦЕЙСКИЙ­-БОГАТЫРЬ

(Продолжение. Начало в № 23.)

Мы затягивать не будем

И расскажем без затей,

Почему так нужен людям

Полицейский Алексей… Читайте на странице 16.



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