Бывший игрок киевского Динамо, а ныне скаут команды Огнен Вукоевич отреагировал на скандал, вызванный их высказываниями вместе с игроком национальной команды Домагой Вида. Вукоевич призвал не политизировать его заявления по поводу Украины.

Бывшийигрок киевского "Динамо", а ныне скаут команды Огнен Вукоевич отреагировална скандал, вызванный их высказываниями вместе с игроком национальной команды ДомагойВида. Вукоевич призвал не политизировать его заявления по поводу Украины.Хорват заявил, что самостоятельно заплатит штраф,наложенный на него ФИФА за видеоролик со словами "Слава Украине!". Ранее вНезалежной предложили взять оплату 15 тысяч швейцарских франков на себя.Огнен отметил, что не хочет "никогодругого втягивать в эту ситуацию". "Я знаю, что ничего плохого сказать нехотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем заподдержку", – цитирует Вукоевича "Обозреватель".Также спортсмен заявил, что политикаего не интересует. "Я футбольный человек, меня интересует только спорт.Хотел бы поблагодарить "Динамо" и Игоря Суркиса, поскольку он меняотпустил на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня действующийконтракт с клубом", – отметил он. После ЧМ-2018 Огенн намерен вернуться в "Динамо".Напомним, после победы сборнойХорватии над командой России Огнен Вукоевич и игрок Домага Вида записали ролик,в котором посвятили победу своей национальной команды Украине. ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Вукоевич был исключен из тренерского штаба хорватскойсборной на ЧМ-2018. Как писали Dni.Ru, украинский блогер и радикал Дмитрий Корчинский пригрозил расправиться с сотрудниками ФИФА и поджечь офисы футбольной ассоциации, которые наказали хорватов за их скандальную выходку.