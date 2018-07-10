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<a href="http://33live.ru/novosti/10-07-2018-za-ezdu-bez-texosmotra-naznachat-ochen-krupnyj-shtraf.html" target="_blank">За езду без техосмотра назначат очень крупный штраф</a> - Российских автовладельцев ждет ужесточение наказания за отсутствие техосмотра. Причем, штрафовать нарушителей будут отнюдь не инспекторы, а камеры в автоматическом режиме. За выдачу липовых диагностических карт и вовсе хотят назначить тюремный срок.