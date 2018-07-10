Скандал вокруг опубликованного Филиппом Киркоровым видео, на котором девочка исполняет неприличные для ее возраста движения под хит артиста, набирает обороты. На поп-короля отечественной эстрады обратила внимание уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Скандал вокруг опубликованного Филиппом Киркоровым видео, на котором девочка исполняет неприличные для ее возраста движения под хит артиста, набирает обороты. На поп-короля отечественной эстрады обратила внимание уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Филипп Киркоров выложил пародию на свой хит "Цвет настроения синий" с участием девочки. Однако реакция подписчиков оказалась крайне негативной. По их мнению, что смотрелось естественно у взрослых мужчин, не совсем подошло маленькой девочке. Ребенок повторил движения за танцором – опрокинул воображаемую стопку, сделал вид, что снимает одежду.Когда градус негатива зашкалил, Киркоров удалил видео. Однако скандал на этом не утих. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян в своем аккаунте в Facebook, опубликовав резонансное видео с участием ребенка, набросился на Киркорова с яростной критикой.В результате, шумиха достигла ушей детского омбусмена Анны Кузнецовой. В эксклюзивном интервью Dni.ru Манукян так прокомментировал все происходящее: "Рад, что в итоге Филипп Бедросович проявил благоразумие и удалил со своей странички в Instagram скандальный клип девочки, где она под его музыку танцует непристойный танец. Реакция общественности на этот клип была однозначной. Она осудила Киркорова за этот репост. Давние и преданные поклонники высказали свое искреннее непонимание этому действию. Даже появилось обращение в адрес детского омбудсмена Анны Кузнецовой оценить эту публикацию. Вероятно, именно это и повлияло на Киркорова. Стало очевидно, что цвет настроения уже перестал быть синим и даже для него это перестало быть забавным. Заигрался король, бывает, главное вовремя признать свои ошибки".