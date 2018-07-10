10.07.2018

2018-07-10 08:45:23

Заместитель начальника колонии присвоил деньги за иконостас

Прокуратура города Камышина в Волгоградской области утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летнего бывшего заместителя начальника местной исправительной колонии №24, обвиненного в крупном мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает портал . По версии следствия, мужчина руководил хозяйственной деятельностью центра трудовой адаптации осужденных и принял заказ от местного православного прихода храма Успения Божией Матери на изготовление деревянного иконостаса.



Заказчику злоумышленник озвучил сумму 580 тысяч рублей, пояснив, что для работы потребуется сотрудничество с деревообрабатывающей фирмой из Карелии. Эту сумму он получил по частям в течение девяти месяцев через доверенное лицо. До исправительного учреждения дошло лишь 60 тысяч рублей, часть из которых была потрачена на сырье и инструменты.



Факт мошенничества вскрылся. Заместитель начальника колонии №24 полностью признал вину, однако ущерб не возместил. Уголовное дело в его отношении было передано в суд. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.