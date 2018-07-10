Приглашают на Сабантуй. Во Владимире уже в 19 раз пройдёт национальный татарский праздник окончания полевых работ. В этом году главные торжества развернутся на территории Загородного парка. Владимирцы смогут попробовать традиционные татарские угощения, поучаствовать в национальной борьбе и даже выиграть барана. Обо всём по порядку - мои коллеги.

Приглашают на Сабантуй. Во Владимире уже в 19 раз пройдёт национальный татарский праздник окончания полевых работ. В этом году главные торжества развернутся на территории Загородного парка. Владимирцы смогут попробовать традиционные татарские угощения, поучаствовать в национальной борьбе и даже выиграть барана.Обо всём по порядку - мои коллеги.Праздник, в честь сбора урожая. Владимир снова готовится отпраздновать Сабантуй. Этот татарский праздник пройдёт у нас в 19-й раз. Изначально "Сабантуй" отмечали перед посевом. Люди верили, что если задобрить духов плодородия, они дадут хороший урожай. С годами ритуал изменился, и теперь праздник проходит после посева.Макатдес Муртазин, председатель региональной общественной организации Автономия татар: "Сабантуй всё-таки - это народные гуляния. Это не концерт, где мы приходим посмотреть, а подразумевает участие каждого пришедшего от мала до велика. Человек может и должен прийти с хорошим настроением в день мероприятия и отдыхать всей семьей".Занятие на празднике найдётся для каждого члена семьи. В специальных секторах будут проходить мастер-классы по приготовлению татарских блюд. Здесь же их можно будет попробовать. По соседству развернётся восточный базар, где любители татарского искусства и промыслов смогут найти для себя что-то интересное. Например, шамаиль - картины, выполненные тушью или печатным способом. Отдельное внимание - детям. Для них приготовили развлекательную и спортивную программу: бег в мешках или с коромыслом. Кстати, есть у татар и свой секрет воспитания подрастающего поколения.Альбина Валитова, член оргкомитета "Владимирского Сабантуя": "Может, это на генетическом даже уровне как-то. Но наши дети, действительно, скромные. Скромные и не капризничают. А если капризничают, то стоит на них посмотреть вот так, и они сразу затихают. Их надо просто любить".Но главное развлечение на Сабантуе - это традиционная борьба куреш. Чтобы победить в соревнованиях нужно захватить противника за пояс, поднять и повалить на землю. Победитель куреша или батыр получает в качестве приза живого петуха или барана.Макатдес Муртазин, председатель региональной общественной организации Автономия татар: "Вообще Сабантуй заканчивается, когда определён победитель, батыр года, в национальной борьбе куреш. После этого можно заканчивать Сабантуй. Всех желающих мы приглашаем поучаствовать. Для этого необязательно иметь спортивный разряд. Для этого нужно хорошее настроение, смелость, ловкость, ну и сделать зарядку по утрам, чтобы элементарно принять участие".Большой праздник "Сабантуй" пройдет уже в ближайшее воскресенье, 15 июля, в Загородном парке. Начало в полдень. По словам организаторов, они будут рады каждому гостю.