Жестокое избиение девушки возле одного из московских кафе
попало на видео. Инцидент заснял на телефон очевидец.
Жестокое избиение девушки возле одного из московских кафе
попало на видео. Инцидент заснял на телефон очевидец.
Мужчина прижал девушку к стене неподалеку от одного из кафе
в Зеленограде. Он наносил ей удары в живот руками и ногами, оскорблял и
угрожал.
Заснявшая инцидент свидетельница подошла к паре. Тогда
мужчина сделал вид, что обнимает свою жертву – но при этом попытался отобрать
телефон у очевидца. Женщина заявила, что вызовет полицию, и пара скрылась с
места происшествия, передает Рен ТВ.