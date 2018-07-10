Жестокое избиение девушки возле одного из московских кафе попало на видео. Инцидент заснял на телефон очевидец.

Жестокое избиение девушки возле одного из московских кафепопало на видео. Инцидент заснял на телефон очевидец.Мужчина прижал девушку к стене неподалеку от одного из кафев Зеленограде. Он наносил ей удары в живот руками и ногами, оскорблял иугрожал.Заснявшая инцидент свидетельница подошла к паре. Тогдамужчина сделал вид, что обнимает свою жертву – но при этом попытался отобратьтелефон у очевидца. Женщина заявила, что вызовет полицию, и пара скрылась сместа происшествия, передает Рен ТВ.