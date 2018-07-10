Сейчас ребёнок находится в школе-интернате

Сейчас ребёнок находится в школе-интернатеВ прошлом году девятилетняя девочка ушла из дома, не выдержав унижений и побоев. На следующий день ее нашли в гаражах на улице Асаткина.Сейчас СК по Владимирской области завершило расследование по отношению к 32-летней матери ребёнка.Оказалось, что с сентября 2016 по октябрь 2017 девочку систематически избивали. Мать не занималась воспитанием ребенка,но за любую провинность сильно била её. Поводами были плохие оценки в школе, задержка на прогулка и съеденный без разрешения суп. В школу девочка приходила неопрятно одетая, не выполняла домашнее задание, не имела досуга, не ходила в кружки, как другие дети.Ранее в 2016 году с матерью беседовали работники ПДН. Однако это не помогло. Во время следствия опекунство за ребенком на себя взяла бабушка. Сейчас девочка учится в интернате. Следственный комитет пытает получить для нее путевку в санаторий, а уголовное дело в отношении матери завершено. Её могут лишить родительских прав.