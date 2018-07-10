Его стихи были переведены на английский, китайский, японский, итальянский языки

Его стихи были переведены на английский, китайский, японский, итальянский языкиКонкурсная комиссия премии Д.С. Лихачёва присудила победу писателю и поэту Ивану Волкову.Он родился в Москве, учился в Литературном институте. В Костроме мужчина живет с 2001 года. Он издал несколько книг «Ранняя лирика», «Продолжение», «Алиби», «Стихи для бедных», «Мазепа», «Сентиментальный романтик».Иван Евгеньевич является организатором и ведущим литературных вечеров «Полюса». Ранее почти 10 лет вёл литературную студию «Пятница».