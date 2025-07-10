Сотрудники МЧС по Владимирской области приняли участие в благотворительной акции и сдали кровь на Областной станции переливания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-07-2025-sotrudniki-mchs-vo-vladimire-sdali-krov-i-prizvali-zhitelej-k-donorstvu.html" target="_blank">Сотрудники МЧС во Владимире сдали кровь и призвали жителей к донорству</a> - Сотрудники МЧС по Владимирской области приняли участие в благотворительной акции и сдали кровь на Областной станции переливания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.
[url=https://33live.ru/novosti/10-07-2025-sotrudniki-mchs-vo-vladimire-sdali-krov-i-prizvali-zhitelej-k-donorstvu.html]Сотрудники МЧС во Владимире сдали кровь и призвали жителей к донорству[/url] - Сотрудники МЧС по Владимирской области приняли участие в благотворительной акции и сдали кровь на Областной станции переливания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.