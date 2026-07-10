Приходит волк к зайцу:
- Заяц, сейчас жрать нечего, завтра тебя есть приду!
Заяц в панике. Прибегает к медведю, говорит:
- Волк совсем обалдел!!! Меня съесть хочет! Что делать?
- А ты спроси у него, где его панама, а я из куста выскочу
с крышкой от люка, шлёпну ему по башке и скажу: "Вот твоя панама!"
Так и сделали, приходит волк...
Заяц ему:
- Волк… А где твоя панама?
- Нет у меня никакой панамы!
Из куста выскакивает медведь:
- Вот твоя панама! (и одевает ему крышку от люка на голову)
Волк в отрубе… через месяц выходит и больницы:
- Заяц! Жди меня завтра, к обеду.
Заяц в панике. Прибегает к медведю, говорит:
- Волк из больницы вышел!!! Съесть обещал! Что делать?
- А ты спроси его, где его часы!
На следующий день, приходит волк.
Заяц:
- Волк, а где твои ч
еще анекдот!