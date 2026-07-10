«Галерея Славы» пополнится именами лучших.

По итогам 2025 года в региональную «Галерею Славы» включат 17 организаций и 23 специалиста. Соответствующий список уже утвержден.В перечень вошли передовые предприятия, новаторы производства, деятели культуры и работники социальной сферы — те, кто вносит заметный вклад в развитие региона.Кандидатуры для награждения предложила областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.