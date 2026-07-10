После разблокировки одной из игровых интернет-платформ в России, аферисты стали массово создавать фишинговые сайты, обещающие бесплатную игровую валюту. Злоумышленники завладевают

После разблокировки одной из игровых интернет-платформ в России, аферисты стали массово создавать фишинговые сайты, обещающие бесплатную игровую валюту. Злоумышленники завладевают аккаунтами детей в иностранном мессенджере, а затем используют их для рассылки мошеннических сообщений. После разблокировки Roblox (Роблокс) в России, мошенники начали массово создавать фишинговые сайты, обещающие бесплатную игровую валюту. Всё выглядит очень правдоподобно. Пользователю предлагают