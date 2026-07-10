Наталья Матвеева, корреспондент «Шестого канала» Вы остались без крыши над головой? Ищите работу? Срочно нужен мастер? Быть может хотите сходить в цирк, построить дом или избавиться от всех

Наталья Матвеева, корреспондент «Шестого канала» Вы остались без крыши над головой? Ищите работу? Срочно нужен мастер? Быть может хотите сходить в цирк, построить дом или избавиться от всех своих зависимости? Во Владимире кажется можно найти все, достаточно посмотреть на ближайший столб. Но кто превращает город в сплошную доску объявлений? Почему нарушители не пугают даже штрафы?