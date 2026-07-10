Экс-руководитель не оборудовал площадки водонепроницаемым покрытием, складировал мусор прямо на землю и давал указания подчинённым сжигать и закапывать отходы, сообщили в СК России по

Экс-руководитель не оборудовал площадки водонепроницаемым покрытием, складировал мусор прямо на землю и давал указания подчинённым сжигать и закапывать отходы, сообщили в СК России по Владимирской области. Вблизи деревни Храпки работает мусороперегрузочная станция и площадка для промышленных отходов. Директор муниципального предприятия, по версии следствия, нарушил все возможные нормы: не защитил территорию от осадков и ветра, разрешил