Где найти качественный диван, который прослужит вам долгие годы? Купить кровать с ортопедическим матрасом или заказать современную кухню? В Торговом центре «Подкова» в оранжевом корпусе

Где найти качественный диван, который прослужит вам долгие годы? Купить кровать с ортопедическим матрасом или заказать современную кухню? В Торговом центре «Подкова» в оранжевом корпусе есть вся необходимая мебель для дома, где каждый найдет то, что понравится именно ему. В салоне мебельной фабрики «Ладья» представлен широкий ассортимент мягкой мебели. Бренд работает на рынке больше 30