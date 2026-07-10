17% предприятий региона принимают несовершеннолетних сотрудников: 7% — сразу на работу, ещё 10% — на стажировку, выяснили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob. Крупные и средние компании

17% предприятий региона принимают несовершеннолетних сотрудников: 7% — сразу на работу, ещё 10% — на стажировку, выяснили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob. Крупные и средние компании охотнее берут подростков: среди бизнесов с численностью от 100 человек таких 24%, в малом бизнесе — только 10%. В июне школьникам чаще всего предлагали позиции курьеров, продавцов, промоутеров,