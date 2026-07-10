Местный житель обратился в ГИБДД для замены водительского удостоверения, срок действия которого истёк. Мужчина предъявил полицейским медицинское заключение об отсутствии

Местный житель обратился в ГИБДД для замены водительского удостоверения, срок действия которого истёк. Мужчина предъявил полицейским медицинское заключение об отсутствии противопоказаний или ограничений к управлению автомобилем. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что медицинская справка – поддельная, а сам мужчина состоит на учёте у психиатра-нарколога в Областном наркодиспансере. Вместе с тем, проверкой установлено, что при