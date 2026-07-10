В Гусь-Хрустальном идет масштабное обновление городской среды и социальных объектов.

В ходе совместной инспекции с главой округа Алексеем Соколовым были оценены ключевые строительные площадки Гусь-Хрустального, который быстро меняет свой облик.Практически готово новое здание школы №15 на 350 мест, призванное устранить вторую смену, а капитальный ремонт поликлиники №2 выполнен уже на 92 процента. К началу осени строители также смонтируют новую кровлю на пострадавшем здании Детской школы искусств.В городе завершается обновление привокзальной площади, параллельно с этим РЖД ремонтируют сам вокзал и пассажирские платформы. Благодаря федеральной программе преображается пространство перед Троицким храмом: на месте убранных ветхих построек появится сквер с брусчаткой, скамейками и молодыми яблонями по проекту «Дорога к храму».На городском озере возобновилось благоустройство набережной, где взамен недобросовестного подрядчика теперь работают сразу два новых исполнителя под жестким контролем МинЖКХ. Рядом с водоемом сносят аварийные корпуса завода «Стекловолокно» для возведения современного жилого комплекса, а сам пруд планируют расчистить на федеральные средства в 2027 году.По программе софинансирования «30/70» ремонтируют популярную у туристов улицу Старых Большевиков. Примечательно, что Гусь-Хрустальный лидирует в регионе по числу народных инициатив, направив за полгода более ста новых заявок на софинансирование проектов благоустройства.