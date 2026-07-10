Проверку провели сотрудники прокуратуры вместе с Роспотребнадзором. В одном из дошкольных учреждений на стенах и потолках заметили следы сырости, а в овощехранилище обнаружили плесень.

Проверку провели сотрудники прокуратуры вместе с Роспотребнадзором. В одном из дошкольных учреждений на стенах и потолках заметили следы сырости, а в овощехранилище обнаружили плесень. В другом помещении нашли ёмкости с дезинфицирующим средством — они стояли в открытом доступе для детей, сообщили в прокуратуре Владимирской области. Нарушения также нашли и школьных лагерях. В отношении руководителей образовательных