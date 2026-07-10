Пойманных вредителей отправят в лабораторию для оценки угрозы лесному фонду.

На лесных территориях Владимирского региона начали устанавливать специальные ловушки, предназначенные для поимки шелкопрядов и жуков-усачей.Конструкции размещают во всех районах области, причем одно такое устройство охватывает площадь до двухсот гектаров. В этом мониторинге инспекторы Россельхознадзора работают сообща с местными лесничими. Попавших в капкан вредителей бережно помещают в пробирки и отправляют на экспертизу.При выявлении лабораторным путем опасных видов насекомых специалисты организуют проверку лесного выдела на присутствие личинок. Если на данном наделе ведут вырубку, арендатора обяжут опрыскать заготовленный лес химикатами либо убрать его с площадки за месяц.